Capgemini ADR Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Capgemini in den sozialen Medien verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Capgemini eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, mit zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch weitgehend neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Gleichzeitig haben Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Capgemini daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capgemini bei einem Wert von 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält Capgemini eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 70,56, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie.