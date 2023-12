Capgemini ADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preiswürdigkeit. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Mit einem KGV von 27,08 liegt Capgemini auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Capgemini eine Rendite von 59,02 Prozent erzielt, was 59,02 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, und Capgemini liegt aktuell 59,02 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Capgemini-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 169,77 EUR. Der letzte Schlusskurs von 191 EUR weicht somit um +12,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (177,05 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,88 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Capgemini-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Capgemini. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusätzlich wurde diese Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 8 Schlecht- und 1 Gut-Signal zeigten. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut".