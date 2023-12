Capella Minerals Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Capella Minerals-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 0,03 CAD, was einem Unterschied von 0 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt denselben Wert von 0,03 CAD, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Capella Minerals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Capella Minerals. Die Auswertung der sozialen Medien zeigt, dass keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen vorhanden sind, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge in den Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Capella Minerals für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Capella Minerals in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Capella Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Capella Minerals-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,44) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Capella Minerals.