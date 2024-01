Capella Minerals Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Capella Minerals liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Capella Minerals daher eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Capella Minerals-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der letzte Schlusskurs als auch die gleitenden Durchschnitte weisen auf ähnliche Niveaus hin, was zu dieser Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Capella Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab ebenfalls ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität sich nicht signifikant verändert hat.

Insgesamt erhält die Capella Minerals-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den Relative Strength Index, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz.