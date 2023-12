Cape Range Aktie: Immer langsam!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Cape Range wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb die Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cape Range-Aktie zeigt einen überkauften Wert von 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis einen überverkauften Wert von 10,87 aufweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cape Range.

Die Anleger-Stimmung bei Cape Range ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass Cape Range 13,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut" und einer langfristigen Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Cape Range basierend auf Sentiment, RSI, Anleger-Stimmung und technischer Analyse.