Cape Hardy Hydrogen Hub von Südaustralien - Update

Adelaide, Australien (ots/PRNewswire) -Amp Energy („Amp" oder das „Unternehmen") gab heute eine dreimonatige Verlängerung der strategischen Rahmenvereinbarung mit Iron Road Ltd. als Hauptentwickler für das Cape Hardy Green Hydrogen Projekt bekannt. Es wird erwartet, dass die Verlängerung ausreichend zusätzliche Zeit für die Fertigstellung und Ausführung der Transaktionsdokumente im Zusammenhang mit der nächsten Phase des Projekts bietet.Das Cape Hardy Green Hydrogen Projekt umfasst zwei Entwicklungsphasen: Stufe I umfasst eine Elektrolyseur-Kapazität von 5 GW, die mehr als 5 Millionen Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr liefern wird, mit der Anfangsphase, die an Kapazität 1 GW umfasst. In der zweiten Stufe des Projekts wird sich diese Kapazität auf 10 GW verdoppeln. In den vergangenen neun Monaten haben Amp und Iron Road auch die Ausweitung des Cape Hardy Green Hydrogen Projekts erörtert, um ein industrielles Produktionsgebiet zu schaffen, das sich auf die Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff und Mineralien konzentriert. Voraussetzung dafür sind zufriedenstellende kommerzielle Vereinbarungen und die Zusammenstellung eines Konsortiums von Entwicklungspartnern. Amp hat zusammen mit Iron Road die vorläufige Generalplanung des Cape Hardy Bezirkes mit Elektrolyseurversorgung abgeschlossen, Wasserentsalzung, Ammoniakanlage und Nebenanlagen.Während des Zeitraums der Strategischen Rahmenvereinbarung wurde das Cape Hardy Green Hydrogen Projekt von zwei weltweit führenden Ingenieurbüros untersucht und geprüft, da das Projekt in den in die Pre-Front-End Engineering Design (Pre-FEED)-Phase eintritt. Amp ist in fortgeschrittenen Gesprächen mit zahlreichen Landbesitzern der Eyre Peninsula, dritten Energieentwicklern und Übertragungsnetzspezialisten, um die Versorgung mit erneuerbaren Energien zu sichern und zu übertragen, um die Kosten für die Ammoniakabnahme im Inland und für den Export zu senken. Laufende Gespräche mit Export- und Inlandsabnahmepartnern, Finanziers und Gemeinderäten auf der Eyre Peninsula bestätigen das starke Interesse und die einhellige Unterstützung für das Projekt. Eine vorläufige wirtschaftliche Analyse in der Vormachbarkeitsstuf (Klasse 5 Technik) stützt sich auf nicht subventionierte nivellierte Wasserstoffkosten von etwa 3 US$/kg-H2. Dies entspricht einem mittleren US$600/Tonne nivellierten Kosten von grünem Ammoniak. Diese Kostenkalkulation ist im Einklang mit dem Projektstadium und unterliegt einer fortlaufenden Design- und wirtschaftlichen Optimierung, die die sich entwickelnde Geschäfts- und Marktlandschaft widerspiegeln wird.Mit fortgesetzter Unterstützung von der Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC („BDAC"), Amp ist zuversichtlich, dass das Cape Hardy Green Hydrogen Projekt ein bedeutendes lokales Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen wird, einschließlich 1.500 Arbeitsplätze in den Bereichen Bau, Technik und Dienstleistungen und über 300 Vollzeitstellen.Für die nachgelagerte Lieferung des Cape Hardy Green Hydrogen Projekt hat Amp Thyl Kint als Projektleiter angeworben. Thyl bringt 40 Jahre globale Erfahrung mit und ist verantwortlich für mehr als 20 Milliarden AUD an Investitionsausgaben für Energieprojekte im Auftrag globaler Unternehmen wie BHP Petroleum, BP, BW Offshore, Kerr McGee, Santos, Shell, und die IFC (Teil der Weltbank).„Wir haben einen Riesensprung zu Qualität von globalen strategischen Partnern erlebt, die sich mit Projekten einer gewissen Größenordnung zusammentun wollen. Wir glauben, dass das Cape Hardy Green Hydrogen Projekt strategisch gut positioniert ist, um eines der Vorzeige-Wasserstoffprojekte Australiens zu werden", sagte Paul Ezekiel Amp Präsident und Gründer.Tom Koutsantonis, Minister für Energie und Bergbau, sagte: „Die großen Fortschritte des Cape Hardy Green Hydrogen Projekts spiegeln die Dynamik der aufstrebenden Wasserstoffindustrie in Südaustralien wider. Neben der Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen für Südaustralier tragen Projekte wie diese Anlage in Cape Hardy zur Erreichung der Netto-Null-Ziele unserer Regierung bei und stärken die Wirtschaft des Staates. Erneuerbarer Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle, da die Welt sich in der Übergangsphase zu einer entkarbonisierten Zukunft befindet, und Südaustralien ist ideal positioniert, um diese Chance zu nutzen."Informationen zu AmpAmp Energy ist eine etablierte globale Entwicklungsplattform für die Energiewende, die über ihre Amp X-Plattform erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Wasserstoff in großem Maßstab zusammen mit proprietärer KI-gestützter Netzflexibilität bereitstellt. Seit seiner Gründung vor 14 Jahren hat Amp weltweit fast 3 GW an Anlagen entwickelt und gebaut und weitere 4 GW befinden sich entweder in der späten Entwicklungsphase oder im Bau. Amp wird von bedeutenden Investitionen institutioneller Kapitalpartner unterstützt, darunter die globale Private-Equity-Firma Carlyle Group, die über 440 Millionen US-Dollar investiert hat. Das Unternehmen ist weltweit in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan und Spanien tätig.Amp X hat eine bahnbrechende digitale Plattform für den Netzrand entwickelt, die es allen Formen dezentraler Erzeugung und Last ermöglicht, einen dynamischen Beitrag zum Energiesystem zu leisten, sei es als einzelne Einheit oder als aggregierte Gruppe von Anlagen, die Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Systemstabilität zu den geringstmöglichen Kosten bieten.Weitere Informationen: Besuchen Sie amp.energyView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cape-hardy-hydrogen-hub-von-sudaustralien---update-302033657.htmlOriginal-Content von: Amp Energy, übermittelt durch news aktuell