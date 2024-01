Capcom Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren, um die allgemeine Stimmungslage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Untersuchung der Aktie von Capcom ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Capcom zeigte kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Capcom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Capcom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5202,82 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 4556 JPY, was einer Abweichung von -12,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Capcom-Aktie aufgrund einer Abweichung von -7,07 Prozent zum letzten Schlusskurs eine "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Aktie von Capcom in Bezug auf die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Stimmung der Anleger zu berücksichtigen, da diese ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Capcom aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Der RSI für die Capcom-Aktie liegt aktuell bei 56,19, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung rund um die Aktie von Capcom als "Gut" eingestuft wird, während die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Einstufung des RSI ergibt eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einer gemischten Einschätzung führt.