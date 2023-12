Capcom Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Capcom in den letzten 7 Tagen eine überkaufte Situation aufweisen. Mit einem RSI von 75,69 wird die Situation als "schlecht" bewertet. Eine erweiterte Betrachtung über 25 Tage ergibt einen RSI von 66, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Capcom 5174,05 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4531 JPY liegt. Die negative Distanz zum GD200 und GD50 führt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen zeigen, dass überwiegend positive Meinungen zu Capcom geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen eine "gute" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung verdient.

Insgesamt ergibt sich daher eine differenzierte Einschätzung der Lage und Bewertung der Aktie von Capcom.