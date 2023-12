Capcom Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Capcom deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was positiv bewertet wird. Insgesamt wird Capcom daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Capcom beträgt derzeit 85,28 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da hier weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt. Insgesamt wird Capcom für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Capcom-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Capcom daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für Capcom eine eher negative Bewertung basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.