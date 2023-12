CapcomADR Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Anlegerstimmung gegenüber Capcom war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie eine Analyse von Social Media Diskussionen zeigt. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen in den letzten Wochen. Dies basiert auf negativen Auffälligkeiten, die in den sozialen Medien registriert wurden. Das Kriterium der Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen positiv bewertet. Insgesamt erhält Capcom daher in Bezug auf Sentiment und Buzz eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Capcom auf 7-Tage-Basis auf 85,28 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Capcom daher in Bezug auf den RSI eine negative Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Capcom-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein ähnliches Bild deutlich. In Summe wird die Aktie daher auch in Bezug auf die technische Analyse negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Capcom daher eine eher negative Gesamtbewertung auf Basis der aktuellen Analysen.