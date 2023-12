CapStar Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Bei Capstar beträgt der RSI 21,27 und der RSI25 beläuft sich auf 24,27, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +33,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Capstar-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,3 USD mit dem aktuellen Kurs (19,1 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 15,97 USD, was ebenfalls zu einer Abweichung von +19,6 Prozent führt und somit zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Capstar ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Capstar im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 3,02 % aus, was 135,29 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 138,31 %. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.