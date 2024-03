CapStar Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Capstar-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,3 USD einen Abstand von +24,28 Prozent zum GD200 (15,53 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 18,43 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,72 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Capstar-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Capstar-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,36, was insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (34,09). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Capstar eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf, was 136,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich eher zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um Capstar haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wobei negative Auffälligkeiten festgestellt wurden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Capstar daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.