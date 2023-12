CapStar Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Capstar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,31 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 18,73 USD, was einem Unterschied von +30,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,05 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +16,7 Prozent, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält Capstar also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Capstar wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die Dividendenrendite von Capstar liegt derzeit bei 3,02 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,47 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zudem ließ sich eine negative Änderung in der Stimmung identifizieren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Capstar-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.