CapStar Aktie: Geht es jetzt los?

Capstar schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft, da der Unterschied 136,63 Prozentpunkte beträgt (2,35 % gegenüber 138,97 %).

Der Relative Strength Index (RSI) der Capstar-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 67, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 44,28. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Capstar geäußert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Capstar-Aktie sowohl auf 200-Tages- als auch auf 50-Tages-Basis eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,32 USD, was einen Unterschied von +25,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (14,62 USD) darstellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Capstar-Aktie, basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI und der technischen Analyse.