CapMan Oyj B wird immer uninteressanter …

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Capman überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Capman in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei ergibt sich, dass die Aktivität im Netz im normalen Bereich lag, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Capman in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI, zeigt sich, dass Capman derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Capman überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Capman-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um Capman positiv ist, die Diskussionsintensität jedoch neutral einzustufen ist. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist und sich in einem Abwärtstrend befindet.