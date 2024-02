CapMan Oyj B Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Capman als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 54,35, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 68,23 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Capman besonders positiv diskutiert, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Capman bei 2,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,904 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,86 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,08 EUR, was eine Distanz von -8,46 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Capman zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Capman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.