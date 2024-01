CapMan Oyj B Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern, je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Capman wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt einem Tag wurde neutral reagiert. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Capman gesprochen, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Capman liegt derzeit bei 3,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Capman bei 2,4 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 2,245 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -6,46 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt dagegen bei 2,05 EUR, was eine positive Bewertung von +9,51 Prozent Abstand und somit ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.