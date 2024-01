CapMan Oyj B Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Capman-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 19, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 36,11, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Capman auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Capman-Aktie bei 2,39 EUR liegt, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt, da der Aktienkurs mit 2,245 EUR einen Abstand von -6,07 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,06 EUR, was einem positiven Signal von +8,98 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Capman-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und diese sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Capman beschäftigt haben. Daher ergibt sich eine insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Capman eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.