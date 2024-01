CapMan Oyj B Aktie: Keine Panik!

Capman: Analyse der Stimmung und technischen Daten

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Capman wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich damit für Capman in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein weiterer Analyseaspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Capman beträgt aktuell 4,63 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Capman also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Capman. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Capman daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Capman-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -9,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält Capman hingegen eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik. Die Analyse zeigt somit ein gemischtes Bild für Capman, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, während die technischen Daten zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.