CapMan Oyj B Aktie: Immer langsam!

Die Capman-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2,165 EUR gehandelt, was einer Abweichung von +5,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -9,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Capman-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Capman liegt bei 4,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Capman in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Gut".