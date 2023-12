CapMan Oyj B Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai Properties":

In den letzten vier Wochen gab es bei Capman keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Capman daher ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Capman-Aktie ein Durchschnitt von 2,41 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,055 EUR, was einem Unterschied von -14,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,06 EUR zeigt nur eine geringe Abweichung von -0,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Capman also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich positive Stimmungen und Meinungen zu Capman wider. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, weshalb die Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Aktie von Capman wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Capman liegt bei 8,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.