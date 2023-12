Canyon Resources Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canyon-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 50 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für die Canyon-Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen und an fünf Tagen positive Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Canyon. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canyon-Aktie mit +16,67 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 0,06 AUD auf, was auch zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Canyon-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich in positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Canyon für diese Stufe daher ein "Gut".