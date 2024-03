Canyon Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Anleger von Canyon wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu unserer Einschätzung führt, die Anleger-Stimmung auf einer neutralen Ebene einzustufen. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien konnten wir bei Canyon eine mittlere Aktivität feststellen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, wodurch wir auch für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canyon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,005 USD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Canyon-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Canyon liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Canyon eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.