Canyon Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Aktie von Canyon zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,01 USD liegt, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,005 USD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 USD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" klassifiziert.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Canyon liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der den 25-Tage-Verlauf betrachtet, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Canyon ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Canyon auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Canyon derzeit eher schlecht bewertet wird, während das Anleger-Sentiment und die Kommunikationsfrequenz neutral sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.