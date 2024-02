Canvest Environmental Protection Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Internet hat einen bedeutenden Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Canvest Environmental Protection wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) wird Canvest Environmental Protection als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,4, was einem Abstand von 33 Prozent zum Branchen-KGV von 11,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canvest Environmental Protection mit 2,24 Prozent 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher unrentabel erscheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canvest Environmental Protection derzeit bei 4 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,31 HKD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +7,75 Prozent zum GD200, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,92 HKD, was einer positiven Abweichung von +9,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.