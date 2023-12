Canvest Environmental Protection Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Canvest Environmental Protection wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canvest Environmental Protection-Aktie liegt bei 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,04 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung. Somit erhält die Aktie ein neutrales Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Canvest Environmental Protection nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 7,4 liegt es insgesamt 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,15 im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Daher erhält die Aktie eine positive Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Diskussionstätigkeit, dem RSI, der fundamentalen Analyse und dem Anleger-Sentiment für die Canvest Environmental Protection-Aktie.