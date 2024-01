Canvest Environmental Protection Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Canvest Environmental Protection wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Canvest Environmental Protection-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,98, was bedeutet, dass Canvest Environmental Protection weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt Canvest Environmental Protection mit einer Rendite von -14,86 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,87 Prozent, wodurch Canvest Environmental Protection mit 2,01 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommentare in sozialen Plattformen zu Canvest Environmental Protection waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird Canvest Environmental Protection auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,95 HKD, womit der Kurs der Aktie (3,91 HKD) um -1,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 3,76 HKD zeigt eine Abweichung von +3,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Canvest Environmental Protection eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich des RSI, der Branchenvergleich Aktienkurs, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.