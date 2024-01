Canvest Environmental Protection Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Canvest Environmental Protection hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3,81 HKD erreicht, was einer Abweichung von +1,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche erzielte die Canvest Environmental Protection in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,86 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien um -17,38 Prozent, was bedeutet, dass die Canvest Environmental Protection mit einer Outperformance von +2,52 Prozent abschneidet. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -17,38 Prozent, wobei die Canvest Environmental Protection um 2,52 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Canvest Environmental Protection beträgt derzeit 60,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,72 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Canvest Environmental Protection in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.