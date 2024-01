Canvest Environmental Protection Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Canvest Environmental Protection war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Das KGV des Unternehmens beträgt derzeit 7,4 und liegt somit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Canvest Environmental Protection-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,95 HKD. Der letzte Schlusskurs von 3,73 HKD weicht somit um -5,57 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Canvest Environmental Protection bei 2,24 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.