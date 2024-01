Canuc Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Canuc einen Wert von 75 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass aktuelle Investoren in die Aktie von Canuc bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 74,95 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Canuc ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Analyse einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Canuc veröffentlicht. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren jedoch weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Canuc.