Canuc Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bei einer Dividende von 0 % liegt Canuc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (74,94 %) niedriger, was eine Differenz von 74,94 Prozentpunkten bedeutet. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canuc-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die charttechnische Entwicklung der Canuc-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,12 CAD auf ähnlichem Niveau liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,13 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.