Cantourage Group SE und Oceanic Releaf bringen medizinisches Cannabis von der kanadischen Atlantikküste auf den europäischen Markt

Berlin (ots) -Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, und Oceanic Releaf, ein etabliertes kanadisches Unternehmen für den Anbau und den Vertrieb von hochwertigen Cannabisprodukten, bringen erstmals gemeinsam medizinisches Cannabis auf den europäischen Markt. Aufgrund der Partnerschaft mit Cantourage können nun auch Patient:innen in Europa den Cultivar "Black Cookies" von Oceanic Releaf verschrieben bekommen. Dieser wurde an den naturbelassenen Ufern des Nordatlantiks in der ostkanadischen Provinz Neufundland und Labrador entwickelt. In Deutschland kann das Cannabisprodukt nun als Arzneimittel über Apotheken bezogen werden.Oceanic Releaf produziert seit 2021 verschiedene Cannabisprodukte in der durch Health Canada lizensierten Anbauanlage auf der Burin-Halbinsel im Osten Kanadas. Diese werden durch die drei Eigenmarken Oceanic Premium Craft, Booty und Seaweed in landesweit mittlerweile über 100 Verkaufsstellen vertrieben. Zudem betreibt das Unternehmen insgesamt neun eigene Einzelhandelsgeschäfte in der Provinz Neufundland und Labrador.Taylor Giovannini, Gründerin und CEO von Oceanic Releaf, sagt: "Der Eintritt von Oceanic Releaf in den europäischen Markt bringt uns zurück zu unseren Wurzeln des medizinischen Cannabis. Meine Begeisterung für Cannabis entstand, als ein Familienmitglied krank war und ich die großartige Wirkung der Pflanze bei der Schmerzlinderung zum ersten Mal direkt gesehen habe. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Cantourage nun auch in Europa unsere Produkte vertreiben können. Dies wird dazu beitragen, dass noch mehr Menschen von den medizinischen Vorteilen von Cannabis profitieren können."Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, dass immer mehr Anbauer den europäischen Markt für Medizinalcannabis mithilfe unserer "Fast Track Access"-Plattform betreten wollen. Die Plattform ermöglicht Anbauern weltweit einen schnellen Eintritt in einen starken Wachstumsmarkt. In Zukunft wollen wir unser Anbauer-Portfolio kontinuierlich weiter vergrößern und weiter diversifizieren. Oceanic Releaf ist ein spannendes und erfolgreiches Unternehmen mit einzigartigen Produkten."Über Oceanic ReleafOceanic Releaf ist ein etabliertes kanadisches Unternehmen für den Anbau und den Vertrieb von hochwertigen Cannabisprodukten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der ländlichen Region der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador im Osten Kanadas und betreibt bisher neun Einzelhandelsgeschäfte in dieser Provinz. Die lizensierte Anbauanlage von Oceanic Releaf, die eine Fläche von rund 5.800 m² beträgt, befindet sich an den naturbelassenen Ufern des Nordatlantiks und wird von Mitgliedern der lokalen Gemeinde Burin betrieben. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, dass die eigenen Produkte das Beste widerspiegeln, was die Provinz zu bieten hat. Die drei Eigenmarken des Unternehmens Oceanic Premium Craft, Booty und Seaweed werden mittlerweile in zahlreichen kanadischen Provinzen und in landesweit über 100 Verkaufsstellen angeboten.Weitere Informationen: oceanicreleaf.caÜber CantourageCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. 