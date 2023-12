Canterra Mineralsration Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Canterra Minerals zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canterra Minerals ist ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Canterra Minerals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Canterra Minerals wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Canterra Minerals insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canterra Minerals-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Canterra Minerals damit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canterra Minerals-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält Canterra Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.