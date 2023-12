Canterbury Resources Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Canterbury wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 12,5 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Canterbury derzeit 0,03 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,035 AUD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +16,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 0,03 AUD liegt und somit auch einen Abstand von +16,67 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment rund um Canterbury war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich keine besondere Stimmungslage. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gibt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu sonst. Daher wird die Canterbury-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.