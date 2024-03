Canterbury Resources Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Canterbury in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,03 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,036 AUD als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,03 AUD zeigen eine Abweichung von +20 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt neutral eingestellte Marktteilnehmer und vornehmlich neutrale Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf dieser Basis erhält Canterbury eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canterbury-Aktie weist einen Wert von 11 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 29,17, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Canterbury.