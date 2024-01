Canterbury Park Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV ist, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt das KGV von Canterbury Park mit einem Wert von 19,02 um 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" betrachtet und bekommt daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung weist Canterbury Park im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -18,62 Prozent auf, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 54,43 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Canterbury Park mit 1,42 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ebenfalls eine negative Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Canterbury Park keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Canterbury Park in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.