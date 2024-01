Canterbury Park Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Canterbury Park hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -18,62 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" lag die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 35,9 Prozent, wobei Canterbury Park mit 54,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Canterbury Park beträgt derzeit 1,42 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist eine Dividendenrendite von 2,75 auf, was einer Differenz von -1,32 Prozent zur Canterbury Park-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canterbury Park unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Canterbury Park-Aktie bei 19,63 USD liegt, was einer Entfernung von -9,5 Prozent vom GD200 (21,69 USD) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,52 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand +0,56 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canterbury Park-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.