Canterbury Park Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canterbury Park-Aktie bei 21,5 USD liegt, was einem Abstand von -0,32 Prozent vom GD200 (21,57 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 23,05 USD. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,72 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Canterbury Park als "Neutral" beurteilt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, schüttet Canterbury Park derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 1,42 Prozentpunkte (1,42 % gegenüber 2,84 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Canterbury Park-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,62 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien sind im Durchschnitt um -5,84 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -12,78 Prozent im Branchenvergleich für Canterbury Park hinweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -4,72 Prozent im letzten Jahr, und Canterbury Park lag 13,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Canterbury Park festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Canterbury Park in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.