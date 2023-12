Canterbury Park Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Basierend auf dem RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird der RSI7 für Canterbury Park derzeit bei 24,14 Punkten angezeigt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Canterbury Park weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Canterbury Park-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,62 Prozent erzielt, was 18,13 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,48 Prozent, wobei Canterbury Park aktuell um 22,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Canterbury Park eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canterbury Park einen Wert von 19 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,32) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Canterbury Park als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.