Cantargia AB Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Cantargia-Aktie liegt bei 90, was auf eine Überkaufsitution hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 60,06, was als neutral gilt. Insgesamt erhält Cantargia daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Cantargia nicht wesentlich verändert. Die Aktie wird daher als neutral bewertet. Es wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cantargia auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Cantargia-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnittstrend abwärts bewegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,23 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 3,722 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -28,83 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,22 SEK über dem letzten Schlusskurs von 3,722 SEK, was einer Abweichung von -11,8 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cantargia daher basierend auf der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cantargia eingestellt waren. Es gab sieben positive Tage, einen negativen Tag und vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Cantargia daher eine "Gut"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhält Cantargia von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.