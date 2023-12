Cantargia Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Cantargia in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) von Cantargia liegt bei 61,34, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,45, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Die technische Analyse ergibt unterschiedliche Bewertungen, da der aktuelle Schlusskurs von 3,878 SEK um -16,96 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der aktuelle Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cantargia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Daher wird die Cantargia-Aktie auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment mit einem "Gut" bewertet.

