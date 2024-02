Cantaloupe Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Unternehmens Cantaloupe war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien äußerten sich die Marktteilnehmer 11 Tage lang vorwiegend positiv über das Unternehmen, ohne dabei negative Themen anzusprechen. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cantaloupe daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Cantaloupe langfristig ebenfalls positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 3 positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen. Auch wenn keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 10,5 USD. Dies entspricht einer positiven Einschätzung von 67,2 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 6,28 USD.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt hingegen ein neutrales Bild für die Cantaloupe-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 53,33, was beide zu einer neutralen Einordnung führt.

Abschließend ergibt die Auswertung der Stimmungsänderungen und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikanten Veränderungen in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität blieb im neutralen Bereich. Somit erhält die Cantaloupe-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Cantaloupe sowohl von den Anlegern als auch von den Analysten eine überwiegend positive Bewertung.