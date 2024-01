Cantaloupe Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz wesentliche Veränderungen bei der Aktie von Cantaloupe. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cantaloupe daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cantaloupe eher neutral diskutiert. An einigen Tagen überwog die negative Kommunikation, an anderen Tagen waren positive Themen präsenter. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Cantaloupe auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Cantaloupe-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cantaloupe-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 62 und ein RSI25-Wert von 47,1, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analysten bewerten die Cantaloupe-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 41,77 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cantaloupe eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.