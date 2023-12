Cantaloupe Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen zur Cantaloupe-Aktie abgegeben. Alle 4 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Cantaloupe-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 10,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 36,48 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 7,51 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Cantaloupe-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +10,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch ein anderes Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer größtenteils neutral gegenüber Cantaloupe eingestellt, wobei an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cantaloupe zeigt eine positive Einstufung mit einem Wert von 14,58 im Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.