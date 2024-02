Cantaloupe Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) der Cantaloupe-Aktie liegt bei 51,66 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an, weshalb auch hier ein "Neutral" vergeben wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Cantaloupe-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinerlei negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cantaloupe unterhalten, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cantaloupe-Aktie bei 7,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,69 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,84 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,97 USD, was zu einem Abstand von -4,02 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.