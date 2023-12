Canstar Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Canstar-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten, da sie derzeit eine Rendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Dies bedeutet eine Differenz von 3,67 Prozentpunkten und führt zur Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Canstar keine wesentliche Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt jedoch eine positive Entwicklung. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Canstar diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse der Canstar-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 % im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält Canstar in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.