Canstar Aktie: Abwarten

Der Finanzmarkt reagiert auf Canstar-Aktien mit mittlerer Diskussionsintensität und einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canstar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von -64,71 Prozent, was 53,69 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der Canstar liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Canstar-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

