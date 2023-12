Cansortium Aktie: In selten guter Lage!

Die Anleger-Stimmung bei Cansortium ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentliche Veränderung, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Ebenso verhält es sich mit der Stärke der Diskussion, die ebenfalls neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cansortium liegt bei 57,14, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cansortium bei 0,09 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,095 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,1 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.