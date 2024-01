Cansortium Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten vier Wochen wurden bei Cansortium keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Cansortium auf dieser Ebene führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde die Cansortium-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.