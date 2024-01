Cansortium Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt dabei die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Cansortium auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 20 Punkte, was bedeutet, dass Cansortium derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI an, dass Cansortium weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Cansortium für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cansortium derzeit auf 0,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,095 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,1 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cansortium daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, und es war keine klare Richtung zu erkennen, weder positiv noch negativ. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cansortium unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, und es ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Cansortium nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, und insgesamt erhält Cansortium daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.